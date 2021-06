Milan, Ibrahimovic operato al ginocchio sinistro: in campo tra almeno 2 mesi

MILAN

Intervento in artroscopia per lo svedese per risolvere il problema patito a maggio contro la Juve

Ibrahimovic è stato oggi operato a Roma per risolvere il problema al ginocchio patito a maggio nel corso del match contro la Juve. A comunicarlo il Milan in un comunicato ufficiale: "Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto ad intervento in artroscopia del ginocchio sinistro presso l'UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma. L'intervento di cleaning articolare è stato eseguito con successo dai chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini, alla presenza del Direttore medico rossonero Stefano Mazzoni e del consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni. Zlatan sta bene ed inizierà, da subito, il percorso riabilitativo". In casi come questo, per il ritorno in campo ci vogliono mediamente due mesi.

Un intervento di pulizia articolare necessario dopo che il trattamento conservativo per il quale il Milan e il giocatore avevano optato all'indomani dell'infortunio non aveva dato i risultati sperati. Per l'attaccante svedese ora saranno necessarie all'incirca quattro settimane per poter tornare a correre e allenarsi sul campo, dopo di che almeno un altro meso per la riatletizzazione. Insomma, se tutto andrà per il meglio Ibrahimovic dovrebbe essere pronto per la ripresa del campionato.