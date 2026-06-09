Milan, Ibrahimovic incurante delle critiche continua il suo lavoro sui social

09 Giu 2026 - 12:30
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Un post al giorno, storie pubblicate con costanza, Zlatan Ibrahimovic continua incurante delle critiche da parte dei tifosi del Milan a riempire le sue pagine social di video e interviste legate ai suoi impegni pubblicitari e commerciali. I tifosi del Milan, impazienti di conoscere il nome del nuovo allenatore, preoccupati dall'assenza di tutte le cariche dirigenziali del club, commentano ogni post ricordandogli i suoi impegni nel Milan o chiedendogli di abbandonare il mondo rossonero per evitare di peggiorare le cose. Sembra quasi che Zlatan Ibrahimovic, Senior Advior di RedBird e figura centrale nella ricostruzione del club, pubblichi di proposito per scatenare le reazioni del popolo rossonero. Ormai sedici giorni dopo il licenziamento di massa di dirigenti e allenatore, il Milan ancora non ha annunciato nessun nuovo manager. I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il nome dell'allenatore. Oliver Glasner resta il favorito, ma il suo arrivo potrebbe essere condizionato da quello di Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico. Una situazione ancora complessa, senza accordi totalmente definiti, senza la possibilità di intavolare trattative di mercato tra acquisti e cessioni ma anche rinnovi per blindare alcuni giocatori in rosa. Insomma resta lo stallo, sperando che nel giro di pochi giorni arrivi qualche accelerata, mentre Zlatan Ibrahimovic sarà impegnato nel ruolo di commentatore dei Mondiali. 

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