Milan: i rossoneri affronteranno in amichevole il Celtic lo United

Il Milan in cerca dell'allenatore, in uno dei momenti più bui della sua vita, va avanti e annuncia due amichevoli di lusso con il Celtic e il Manchester United. Il primo appuntamento, prima della partenza per il Pre-Season Tour tra Australia e Indonesia, è in programma sabato 25 luglio al Celtic Park di Glasgow contro il Celtic. Al rientro dalla tournée, sabato 15 agosto, i rossoneri saranno di scena alla Tarczyński Arena di Breslavia per affrontare il Manchester United. Sarà la prima volta per AC Milan nella città polacca, a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione di Serie A.