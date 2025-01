Milan, i convocati per la semifinale di Supercoppa contro la Juve

Questa la lista dei 28 giocatori del Milan partiti per l'Arabia Saudita agli ordini del nuovo allenatore Sergio Conceicao e convocabili per il match contro la Juventus, semifinale della Supercoppa Italiana, in programma venerdì 3 gennaio. PORTIERI: Maignan, Sportiello, Raveyre, Torriani DIFENSORI: Calabria, Emerson, Gabbia, Thiaw, Tomori, Pavlovic, Theo, Jimenez, Terracciano, Bartesaghi CENTROCAMPISTI: Reijnders, Fofana, Bennacer, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Vos ATTACCANTI: Morata, Leao, Pulisic, Abraham, Camarda, Jovic, Traorè INDISPONIBILI: Chukwueze, Okafor, Florenzi