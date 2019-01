MILAN, GAZIDIS: "RISPETTIAMO IL FFP, MA VOGLIAMO TORNARE IN ALTO"

24/01/2019

E’ un tema sempre caldo quello riguardante il Fair Play Finanziario in casa Milan. In merito si è espresso così Gazidis, ad dei rossoneri, in occasione della presentazione alla stampa di Piatek: “Abbiamo fatto l'appello per la sentenza Uefa, finché non ci sarà una sentenza sul ricorso non sapremo i paletti e le restrizioni. Noi vogliamo rispettare il Fair Play Finanziario ma ci deve essere un percorso per club come il nostro che vuole tornare in alto. Questo club deve costruire delle solide basi su cui costruire il nostro futuro. Abbiamo una proprietà forte e sono ottimista”.