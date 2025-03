Milan, Gabbia: "Tanta delusione, dobbiamo restare compatti nelle difficoltà"

"C'è tanta delusione in questo momento, è normale che sia così. Il momento è ampiamente negativo, è sotto gli occhi di tutti. Per uscirne dobbiamo cercare di compattarci, di essere ancor apiù gruppo e più squadra. Mancano undici partite, dobbiamo giocarle con il massimo dell'orgoglio e della voglia per chiudere la stagione nel migliore dei modi". Lo ha detto il difensore del Milan Matteo Gabbia ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio (2-1). "Il secondo tempo è stato migliore del primo, non va bene che sia così, ora dobbiamo vedere dove abbiamo sbagliato, tante volte dipende da noi quello che mettiamo in campo - ha aggiunto il giocatore rossonero - E' anche giusto che noi ci prendiamo le nostre responsabilità. E' un momento difficile, la cosa che dobbiamo cercare di fare è rimanere compatti anche nelle difficoltà".