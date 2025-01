Milan, Gabbia: "Rispetto sempre le scelte del mister, anche quando gioco meno"

Matteo Gabbia è soddisfatto dell'arrivo di Sérgio Conceição al Milan. Il difensore rossonero lo ha raccontato al termine della sfida vinta sul Como e che ha visto i rossoneri rimontare dopo l'ingresso del difensore azzurro. "È stata una vittoria importante, soprattutto per com'è arrivata. Dobbiamo cercare di non arrivare al '70 a ribaltare il risultato. Dobbiamo esser più incisivi da subito come ci ha detto il mister, ma è arrivato relativamente da poco quindi miglioreremo in futuro - ha sottolineato Gabbia -. È normale che preferisca giocare sempre. Capisco la situazione perché quando giocavo di più, elogiavo chi aveva meno spazio. Siamo un gruppo di centrali valido, che si allena sempre al massimo. Probabilmente il mister in settimana ha visto qualcosa di meglio e per questo va rispettata ogni sua decisione".