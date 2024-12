Milan, Gabbia: “La fascia di capitano è un sogno”

"Ci tengo a ringraziare Costacurta per le parole bellissime che ha detto ("Gabbia il vero capitano del Milan"), mi fanno felice e mi responsabilizzano. E poi mi fanno sognare. Io ho rispetto per tutti i miei compagni, non ho in testa quella cosa lì ma è un sogno". Così il difensore del Milan a Sky prima della conferenza pre-Stella Rossa: "Sono molto felice, oramai è quasi un anno che sono tornato e sono felice. L'esperienza fuori mi ha aiutato, mi ha fatto capire tante cose come quanto sia bello essere qua. Per questo ho dato ancora di più per meritarmi e per trovare un posto in questa squadra. So che il percorso non si ferma mai, ora sono felice e focalizzato sulla partita di domani".