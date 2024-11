Milan, Gabbia: "Il clean sheet è merito di tutti"

Il Milan ha ottenuto un clean sheet contro l'Empoli oltre ai tre punti, rispondendo sul campo alle critiche per i tanti gol subiti in stagione. "Sono contento della partita di oggi e dell'approccio avuto, abbiamo seguito le indicazioni del mister - ha commentato Matteo Gabbia a fine partita a DAZN -. In difesa non ci sono solo io, ma tanti compagni che fanno un grande lavoro. Se non subiamo gol il merito è di tutti". Al centro della difesa Gabbia fa coppia con Thiaw: "Sceglie il mister in base agli avversari, ma quest'anno siamo quattro giocatori che si stimola e aiuta in allenamento".