Milan Futuro, a Leonardo D'Alessio il Pallone d'Oro di Serie C

Leonardo D'Alessio del Milan Futuro, vincitore del Pallone d'Oro di Serie C, è stato premiato a Milanello dalla redazione di Affidabile.org, organizzatrice della prima edizione dell'iniziativa, insieme ad Ilaria Modanesi, addetta stampa dell'AC Milan.In occasione degli allenamenti dei rossoneri per la trasferta contro la Pianese, il difensore ha ricevuto il trofeo, conquistato con 642 voti, assegnati da giornalisti e tifosi.A consegnare il riconoscimento è stata Martina Carella, Responsabile Comunicazione di Affidabile.org, alla presenza di Ilaria Modanesi, addetta stampa dell'AC Milan.Grande la soddisfazione per tutta la società rossonera e per Leonardo D'Alessio, che ha dichiarato: 'Penso che questo riconoscimento possa aiutarmi molto sotto l'aspetto della consapevolezza e spero che quest'ultima possa essermi utile a supportare la squadra in campo e fuori'.Il Pallone d'Oro di Serie C è un sondaggio ideato dalla redazione di Affidabile.org per eleggere il miglior calciatore tra le rose di tutte le 60 squadre partecipanti al torneo, per un totale di 1200 giocatori in lizza.Oltre a D'Alessio, gli altri due vincitori sul podio sono Mirco Antenucci, attaccante della SPAL, secondo classificato, e Dominic Vavassori, attaccante dell'Atalanta U23, medaglia di bronzo.