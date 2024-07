Milan, Fonseca domani in Italia: lunedì presentazione e raduno a Milanello

© Getty Images

Il Milan di Paulo Fonseca sta per muovere i suoi primi passi. Il nuovo tecnico rossonero arriverà in Italia sabato mattina e avrà giusto un paio di giorni per prendere contatto con il suo nuovo mondo prima dell'inizio del raduno, previsto lunedì 8 luglio. Giornata nella quale l'allenatore portoghese verrà ufficialmente presentato alla stampa e ai tifosi nel corso di una conferenza stampa a Casa Milan alle ore 11. Nel pomeriggio, alle 17, Fonseca e il suo staff si sposteranno poi al Centro Sportivo di Milanello per dirigere il primo allenamento della stagione (assenti, ovviamente, i giocatori impegnati agli Europei e in Coppa America).