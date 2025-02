Milan-Feyenoord, Walker chiama a raccolta i tifosi: "Abbiamo bisogno di voi"

"Non è il risultato che volevamo, ma martedì ce la giochiamo nella gara di ritorno e avremo bisogno di tutti voi tifosi". Il giorno dopo la sconfitta del De Kuip contro il Feyenoord, Kyle Walker veste i panni del leader e chiama a raccolta i tifosi rossoneri per riempire San Siro nella sfida di ritorno (martedì alle 18.45, ndr) ed essere il dodicesimo uomo in campo. Il Milan ha bisogno di una vittoria con almeno due gol di scarto per accedere agli ottavi di finale di Champions League, dove eventualmente incontrerebbe una tra Inter e Arsenal.