Milan-Empoli: Maignan in campo con una maglia 'speciale'

Se ne saranno accorti in pochi visto che è stato sollecitato poche volte, ma Mike Maignan ha indossato una maglia 'speciale' nel corso di Milan-Empoli, quarto anticipo di Serie A vinto 3-0 dai rossoneri. Il portiere francese infatti, ha indossato la terza maglia dedicata ai calciatori di movimento per la stagione 2024/25. Quindi nessuna delle tre invece disegnate dal club per i numeri uno presenti in rosa. Una scelta curiosa che forse verrà riproposta visto il risultato.