Milan e Napoli a pari punti, chi arriva secondo? In palio c'è la Supercoppa

Con la vittoria sul campo del Verona firmata Adrien Rabiot, il Milan riaggancia il secondo posto e raggiunge il Napoli sconfitto sabato dalla Lazio. A cinque giornate dal termine azzurri e rossoneri sono a pari punti e in parità negli scontri diretti (1V ciascuno e 2-2 totale), quindi chi arriverebbe secondo se il campionato finisse così? In palio ci sono, oltre al prestigio, più soldi dalla Lega e la possibile disputa della Supercoppa qualora si giochi ancora a 4. In caso invece di ritorno al format a due, il regolamento prevede che a contendersi la Supercoppa siano la vincitrice della Serie A e la finalista della Coppa Italia. Per quanto riguarda il secondo posto, il regolamento dice che a fare la differenza sarà la differenza reti generale, che al momento vede i rossoneri in vantaggio a +6 sui partenopei.