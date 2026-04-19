Fiorentina: Kean out anche col Lecce, riecco Dodo

Manca ancora Moise Kean tra i 24 convocati da Paolo Vanoli per la trasferta di domani sera a Lecce: l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale, per il perdurante problema alla tibia, ha saltato le ultime due partite di Conference League contro il Crystal Palace e la gara con la Lazio di lunedì scorso. Nel gruppo non figurano neppure gli altri infortunati Fabiano Parisi e Niccolò Fortini pure loro ai box da tempo. Torna a disposizione Dodo assente giovedì in coppa per squalifica.