Fiorentina: Kean out anche col Lecce, riecco Dodo

19 Apr 2026 - 18:08

Manca ancora Moise Kean tra i 24 convocati da Paolo Vanoli per la trasferta di domani sera a Lecce: l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale, per il perdurante problema alla tibia, ha saltato le ultime due partite di Conference League contro il Crystal Palace e la gara con la Lazio di lunedì scorso. Nel gruppo non figurano neppure gli altri infortunati Fabiano Parisi e Niccolò Fortini pure loro ai box da tempo. Torna a disposizione Dodo assente giovedì in coppa per squalifica.

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