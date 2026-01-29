Inter-Diaby: il precedente della gomitata a Fontanarosa e la rissa con Calhanoglu e Barella

Moussa Diaby nel mirino dell'Inter: ricordate la rissa nell'amichevole del 2024? Dalla doppietta alla gomitata a Fontanarosa che fece infuriare i tifosi.

29 Gen 2026 - 10:29
Il nome di Moussa Diaby torna a scaldare l'ambiente Inter in chiave mercato, ma per molti tifosi il francese non è affatto un volto nuovo. Impossibile dimenticare quanto accaduto nel luglio 2024 a Monza: dopo aver punito i nerazzurri con una doppietta, Diaby si rese protagonista di un brutto episodio colpendo con una gomitata il giovane Fontanarosa. Quel gesto scatenò una rissa che coinvolse persino Barella e Calhanoglu, scattati furiosi dalla panchina per difendere il compagno. Accolto dai fischi assordanti dello stadio al momento del cambio, l'esterno rispose con arroganza mostrando il numero due con le dita, a ribadire i gol segnati.

videovideo
diaby
gomitata
inter
rissa

