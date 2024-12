Milan: domenica 15 a San Siro festa per i 125 anni con tanti ex campioni

Grande attesa in casa Milan per la celebrazione per i 125 anni del club, che avverrà domenica 15 a San Siro in occasione della gara di campionato contro il Genoa. Sono attesi Van Basten, Gullit e Rijkaard e tanti altri ex campioni rossoneri, da Seedorf a Pippo Inzaghi, da Pato a Donadoni. Nel pre partita saranno premiati i tre attaccanti che entreranno nella Hall of Fame del club rossonero: verranno scelti tra van Basten, Shevchenko, Pato, Inzaghi, Weah e Ibrahimovic. Il Milan scenderà in campo con una maglia celebrativa, scelta con un sondaggio tra i tifosi. Sugli spalti maxi coreografia.