Milan: cori e striscioni, Curva rossonera a Milanello prima del match con il Napoli

La carica di centinaia di tifosi a Milanello per spronare la squadra in vista della sfida contro il Napoli di lunedì sera. La Curva Sud ha chiamato a rapporto i supporters rossoneri per l'allenamento di oggi e la presenza al centro sportivo è importante. Cori, bandiere, striscioni 'Forza ragazzi, avanti noi'. La Curva non sarà presente al Maradona ma ha voluto comunque far sentire la propria vicinanza alla squadra per un match decisivo per i vertici della classifica".