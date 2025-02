Rivoluzione Milan, non solo Theo sulla lista: da Leao a Tomori, ecco i possibili addii in estate

Profonda rivoluzione anche in difesa dove Fikayo Tomori e Malick Thiaw potrebbero abbandonare la compagine dopo il saluto di Davide Calabria. Se a gennaio si era andati vicini alla cessione di Strahinja Pavlović, il croato ha velocemente risalito la classifica di gradimento firmata da Conceicao prendendosi il posto da titolare a discapito dell'inglese che potrebbe trovare spazio in Premier League se arrivasse una proposta sui 25 milioni di euro. Tomori ha già detto di no prima alla Juventus e poi al Tottenham in inverno. Discorso diverso per Thiaw che sta finalmente trovando un periodo felice con il Milan, un buon motivo per alzare la posta in gioco e chiedere una cifra più alta per la cessione considerato che il tedesco ha estimatori sia in Inghilterra che in Germania.