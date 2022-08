Milan, col Vicenza primi minuti per De Ketelaere in vista dell'esordio con l'Udinese

© Getty Images

Qualche minuto, probabilmente uno scampolo di secondo tempo, ma già stasera (ore 19) sarà l'occasione per vedere in campo De Ketelaere. Il Milan testa il motore a Vicenza a una settimana dal via (per quanto poi già domani è previsto una partitella a Milanello contro la Pergolettese) e per quanto senza alcuna fretta - non ce n'è alcuna necessità - Stefano Pioli concederà qualche minuto anche all'ultimo arrivato, il grande obiettivo del mercato rossonero: il belga ha saltato le ultime uscite del Bruges e al di là degli ovvi tempi d'inserimento in un contesto completamente nuovo, necessita anche di una ripresa atletica, per questo è presumibile che venga dosato con grande cautela. Detto questo, con la sola assenza di Origi destinato a saltare anche la prima di campionato, col Vicenza mister Pioli si prepara a dare spazio dal primo minuto a probabili titolari di sabato prossimo contro l'Udinese.