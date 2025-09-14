MIlan-Bologna: rigore dato e tolto dal Var, espulso Allegri
14 Set 2025 - 22:42
Il tecnico del MIlan Max Allegri è stato espulso nel finale del match di San Siro contro il Bologna per proteste riguardo alla decisione del Var di non confermare un rigore fischiato dall'arbitro Marcenaro.
