Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Italiano: "Primo tempo Bologna non mi è dispiaciuto, vedo margini enormi"

14 Set 2025 - 23:26

"Detto che c'è tempo per il percorso, il primo tempo non mi è dispiaciuto. Siamo riusciti a entrare bene tre o quattro volte, un po' più profondi e più rapidi potevamo essere più pericolosi. Nel secondo mi aspettavo ancora il cambio passo. Dobbiamo lavorare sul ritmo che l'anno scorso ci ha fatto fare la differenza. Abbiamo creato poco nel secondo tempo, ma siamo all'inizio. Io vedo margini enormi, quello che dobbiamo fare velocemente è inserire i nuovi". Lo ha detto l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, ai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta con il Milan a San Siro. "Noi abbiamo preparato la partita sapendo del blocco basso del Milan e sapendo che si poteva avere per tanti minuti la palla tra i piedi, ma non siamo stati veloci con la palla. Avevamo fatto ammonire tre di loro nel primo tempo. Secondo me, a noi manca un po' di brillantezza e un po' di ritmo. Dobbiamo crescere sotto tutti i punti di vista, io rimango fiducioso. Dobbiamo fare molto di più, lavoreremo. Siamo capaci di essere più arrembanti", ha aggiunto. Un solo gol segnato finora? "Dettato del fatto che abbiamo incontrato tre squadre fortissime che non ti concedono tanto. Dobbiamo creare più situazioni da gol, riuscire a tirare più volte. Spunti per lavorare. Settimana prossima abbiamo una partita in casa: analizzeremo e cercheremo di essere più forti rispetto a quello che abbiamo fatto vedere stasera", ha concluso Italiano.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
MCH HEIDENHEIM-BORUSSIA DORTMUND 13/9 MCH

Attenta Juve! Il Borussia Dortmund vola

03:09
Milan-Bologna 1-0: gli highlights

Milan-Bologna 1-0: gli highlights

01:08
Pisa-Udinese 0-1: gli highlights

Pisa-Udinese 0-1: gli highlights

01:16
Sassuolo-Lazio 1-0: gli highlights

Sassuolo-Lazio 1-0: gli highlights

01:10
Atalanta-Lecce 4-1: gli highlights

Atalanta-Lecce 4-1: gli highlights

01:09
Roma-Torino 0-1: gli highlights

Roma-Torino 0-1: gli highlights

01:27
Allegri: "Modric campione vero"

Allegri: "Modric campione vero"

01:26
De Winter: "San Siro, che emozione!"

De Winter: "San Siro, che emozione!"

00:10
MCH MAIGNAN IN STAMPELLE MCH

Milan, Maignan lascia lo stadio in stampelle

00:32
MCH FEYENOORD-HEERENVEEN 1-0 MCH

Moussa si sblocca e il Feyenoord vince

00:39
MCH PORTO-NACIONAL 1-0 MCH

Il Porto di Farioli fa cinque su cinque: battuto anche il Nacional

00:42
MCH BAYERN AMBURGO 5-0 MCH

Il Bayern e la vittima preferita: altri cinque gol all'Amburgo 5-0

00:40
MCH FAMALICAO-SPORTING 1-2 MCH

Sporting, vittoria sul Famalicao e sorpasso in classifica

01:41
MCH NEC-PSV 3-5 MCH

Il PSV ne segna cinque, un gol anche il figlio di Van Bommel

01:05
MCH AJAX-PEC ZWOLLE 13/9 MCH

L'Ajax preoccupa l'Inter: batte il Pec Zwolle e vola in testa

01:15
MCH HEIDENHEIM-BORUSSIA DORTMUND 13/9 MCH

Attenta Juve! Il Borussia Dortmund vola

I più visti di Calcio

DICH TUDOR POST VITTORIA 13/9 DICH

Juve, Tudor: "Bella vittoria contro una grande squadra. Cambi indovinati sì ma..."

DICH CONTE 3 pre Fiorentina 12/9 DICH

Conte: "Lasciamo stare il fantacalcio... abbiamo pressioni pure per quello"

DICH OPENDA JUVENTUS DICH

Openda: "Sono un numero 9, mi piace essere un calciatore che si muove parecchio"

La battaglia di Igor Protti: "L'ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre"

Gudmundsson esclusivo: "Napoli favorito, Pioli super e il fantacalcio.."

Gudmundsson esclusivo: "Napoli favorito, Pioli super e il fantacalcio.."

Lucio e la tragedia sfiorata: "L'alcol nel camino, le fiamme e il tuffo in piscina. Che shock"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:30
Milan, di Modric il gol più vecchio nella storia della Serie A: battuto Liedholm
23:26
Italiano: "Primo tempo Bologna non mi è dispiaciuto, vedo margini enormi"
23:19
Milan, Maignan e Pavlovic ko: problemi muscolari per i due rossoneri
22:42
MIlan-Bologna: rigore dato e tolto dal Var, espulso Allegri
21:05
Lazio, Marusic: "Sconfitta pesante, serve più fame"