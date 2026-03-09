Milan, ecco come Allegri ha costruito la miglior difesa del campionato

I motivi per cui si è arrivati a questa situazione sono stati evidenti nel derby, partita nella quale il Milan ha commesso un solo errore, sull’occasione sbagliata da Mkhitaryan: solamente in quei pochi secondi di incomprensione tra De Winter e Tomori la squadra rossonera ha rischiato di prendere un gol. Per il resto è stata praticamente perfetta nella fase difensiva. Mancava Matteo Gabbia, che in questi anni si è costruito un ruolo da leader difensivo, ma la funzione è stata svolta con profitto da De Winter, un giocatore in cui Allegri ha creduto più dei tifosi che storcevano il naso. Alla fine, ha avuto ragione lui, come ha avuto ragione su Pavlovic, che ha inanellato una serie di prestazioni di alto livello. Il serbo ha una caratteristica che nessun altro difensore rossonero ha: sa trasformare un recupero difensivo in una ripartenza prepotente. La sua progressione è complicata da fermare per una squadra avversaria che inevitabilmente gli deve concedere un’accelerazione nei primi 15-20 metri. Il gruppo dei difensori centrali è formato quindi da quattro titolari per tre posti, in base alle necessità. È capitato anche in emergenza di utilizzare Bartesaghi come terzo centrale. Il ragazzo ha il fisico per farlo ma deve imparare ancora qualche trucco del mestiere, poi potrebbe essere un’ulteriore alternativa.