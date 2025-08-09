Milan, Allegri: "Jashari mi ha meravigliato, Modric un campione"

"Abbiamo tenuto una bella energia, volevo vedere la condizione dei ragazzi e fargli fare 90 minuti. La rosa? Mi hanno sempre insegnato che i giocatori vanno sempre allenati prima di dare i giudizi. Momentaneamente abbiamo lavorato bene, non bisogna fare troppi pensieri di grandissimo entusiasmo. Dobbiamo lavorare tenendo grande equilibrio, dovrà essere la nostra forza. Il campionato non si vince o non si perde in una partita". Così Max Allegri tecnico del Milan, dopo il pareggio in amichevole contro il Leeds. "Jashari e Modric? Grandissimi giocatori con poca intelligenza e con poca umiltà ne ho avuti pochi e nessuno. Per stare ad alti livelli devi essere umile ed essere intelligente. Modric, non sta a me dirlo, è un giocatore straordinario. Jashari mi ha meravigliato per come ha giocato perché ha lavorato poco con la palla e si è allenato quasi sempre da solo. C'è da migliorare e lavorare, da portare avanti condizione fisica e convinzione mentale. Non bisogna esaltarsi troppo, la normalità per il Milan deve essere di vincere le partite", ha proseguito a Sky. "Estupinan è cresciuto molto. Quando si cambia paese e campionato… Ha fatto una bella partita, sta crescendo: non avevamo nessun dubbio. Il centravanti più che giocare bene deve fare gol: e oggi Gimenez ha fatto gol, quindi sono contento", ha concluso.