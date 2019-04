MILAN, ALLARME CUTRONE: IN DUBBIO PER LA LAZIO

21/04/2019

Piccolo allarme in casa Milan in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Nei prossimi giorni saranno infatti da valutare le condizioni di Patrick Cutrone, uscito malconcio dalla sfida contro il Parma per una botta all'anca rimediata al Tardini. La sua presenza contro la Lazio è in questo momento in dubbio.