Mihajlovic, l'emozione di Conceicao parlando con l'amico 

Il ritorno in campo e quelle immagini che hanno fatto il giro del mondo facendo emozionare tutti, anche i non appassionati di calcio. Già, perché Sinisa Mihajlovic, ieri di corsa al campo di Casteldebole per la ripresa delle attività del Bologna, era lì come tutti in pantaloncini a correre intorno al rettangolo verde. In serata poi una diretta Instagram col suo ex compagno ai tempi della Lazio Sergio Conceição che si è emozionato parlandogli. Un cuore unico che li unisce e che li unirà per ancora tanto tempo.