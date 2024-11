"Metti in campo il cuore" gol da sogno: Pippo Inzaghi e Di Natale fermano il tempo

Tripletta per Pippo Inzaghi, doppiette per Totò Di Natale e Sergio Pellissier. Non stiamo piangendo, ci sono solo entrate negli occhi le magie di questi fenomeni che hanno illuminato la notte di “Metti in campo il cuore 2024”, la partita di beneficenza andata in onda ieri sera su Italia 1. Super Pippo, padrone di casa a Pisa e primo in classifica in Serie B con i nerazzurri, è stato il protagonista assoluto con tre gol davanti agli occhi della moglie Angela e dei figli Edoardo ed Emilia: “Quando ti ritrovi al fianco di due come Di Natale e Pellissier è difficile giocare male - scherza Inzaghi – avevo solo paura di farmi male perché le gambe mi tremavano un po’, mentre la testa mi diceva di fare le stesse cose che facevo in campo 15 anni fa. È stato bello essere in campo per un giusto motivo, in quella che adesso è la mia città. Il campionato sta andando bene, siamo primi ma sono passate solo 13 giornate, sarà lunga, mi sto divertendo molto, la gente è tornata a riempire lo stadio, la società è fantastica e mi sta vicino in tutto”.