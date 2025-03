Ore d'ansia per Nicolas Fonseca, figlio di Daniel ex Juventus, Roma, Como, Cagliari e Napoli. Il centrocampista uruguaiano, attualmente in forza al Club Leaon (Messico), è stato rapito mentre stava andando ad allenarsi. Bloccato in auto, Fonseca è stato portato a 25 km di distanza e derubato di soldi, gioielli e orologi. Liberato dopo un paio d'ore, il calciatore è stato ritrovato incolume in un campo abbandonato.