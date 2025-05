Messi polemico: "Dobbiamo parlare del livello degli arbitri in MLS"

L'Inter Miami capitanata da Lionel Messi ha subito un pesante KO 0-3 nel derby della Florida con gli Orlando City. Al fuoriclasse argentino non è andata giù una decisione presa dal direttore di gara: "Uno dei loro giocatori ha passato la palla al portiere e l'arbitro mi ha detto che non conosceva la regola, che non gli sembrava giusta, che non la capiva. Il portiere ha rilanciato e hanno segnato". La stella della squadra del presidente Beckham si è lamentato: "Credo che si arrivato il momento di parlare del livello degli arbitri in MLS".