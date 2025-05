Ranieri: "Giusto farmi da parte, sul prossimo allenatore posso dire..."

Claudio Ranieri sta vivendo l'ultima settimana da allenatore con l'obiettivo di portare la Roma in Champions League. Nell'intervista a "Un giorno da Pecora" su Radio 1, il tecnico ha indicato il club favorito per prendere il quarto posto che garantisce la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea: "Credo che la Juventus abbia più chance di noi, anche se con il Venezia non sarà semplice". Ranieri è tornato anche sulle emozioni vissute nella serata di Roma-Milan per la coreografia che i tifosi giallorossi hanno preparato in suo onore: "Mi fa piacere essere apprezzato per la mia normalità. Si vede che piace sia l'allenatore che l'uomo". L'allenatore non cambia idea sul suo futuro e risponde scherzando al paragone tra lui e Mattarella: "Ho fatto anche il terzo. Ora dovrò pensare a fare il bene della Roma in un altro modo, importante e difficile. Sono convinto delle mia scelte, è giusto che la Roma vada avanti e io mi faccia da parte. Si deve dare inizio a un nuovo mandato". Il tecnico non si è sbilanciato per la squadra favorita per lo Scudetto che si deciderà all'ultima giornata: "Ho allenato entrambe. Vinca il migliore". Infine, Ranieri è rimasto abbottonato anche sul nome del prossimo allenatore della Roma: "Posso dire solo che è più giovane di me".