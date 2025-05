Bologna, a Italiano il 'Premio Giacomo Bulgarelli - Number 8'

La giuria del premio, presieduta da Fabio Capello, ha inoltre assegnato riconoscimenti a Samuele Ricci (Torino) ed Emma Severini (Fiorentina) come migliori centrocampisti della Serie A maschile e femminile, a Massimiliano Canzi come miglior allenatore della Serie A femminile, a Davide Massa come miglior arbitro, e a Giorgio Chiellini con il premio alla carriera. Per il Bologna erano presenti anche l'Amministratore Delegato Claudio Fenucci e il Responsabile dell'Area Tecnica Giovanni Sartori.