Scaroni: "Critiche Boban? Non sto nemmeno ad ascoltarle"

"Le parole di Boban? Non le so nemmeno, figuriamoci se sto ad ascoltare queste cose". Così il presidente del Milan Paolo Scaroni, intervenuto al carcere minorile di Milano Cesare Beccaria per presentare il progetto di Fondazione Milan 'Play For The Future', rispondendo ai cronisti che gli chiedevano un commento sulle dure critiche che l'ex bandiera e dirigente rossonero Zvonimir Boban, gli aveva mosso nei giorni scorsi. Nessun commento da parte del presidente nemmeno sulla difficile stagione del Milan.