Italia, Buffon: "Felice per Pirlo, evitato un percorso impervio"

Gigi Buffon in una intervista alla Gazzetta dello Sport è tornato a parlare delle vicende della nazionale azzurra. Su Pirlo "sono contento che Andrea si sia evitato un percorso così impervio, visto che le premesse non erano delle migliori. Il discorso sito russo è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per farlo etichettare come 'impresentabile'… Ma nonostante queste cose spiacevoli, rimango fervidamente convinto del fatto che bisogna amare l'Italia con l'austera passione dell'esule in patria".