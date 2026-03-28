Messi applaude Nico Paz: il talento del Como firma il suo primo gol con l'Argentina

I campioni del mondo in carica dell'Argentina hanno vinto, senza convincere, il match amichevole contro la Mauritania disputato a Buenos Aires, in preparazione del Mondiale che si aprirà a giugno in Usa, Messico e Canada. Con Lionel Messi in panchina all'inizio, l'Albiceleste ha messo sotto assedio gli avversari, andando in vantaggio al 16' con l'attaccante del Chelsea Enzo Fernandez. Nico Paz ha raddoppiato al 32', primo gol del centrocampista del Como con la sua nazionale. Entrato nel secondo tempo, Messi è stato applaudito dalla Bombonera. In evidenza il portiere Emiliano Martinez che ha salvato il risultato più volte per i padroni di casa. I campioni del mondo hanno subito il gol del 2-1 in pieno recupero: rete siglata dal difensore Jordan Lefort.