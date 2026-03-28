Messi applaude Nico Paz: il talento del Como firma il suo primo gol con l'Argentina
L'Albiceleste batte 2-1 la Mauritania nell'amichevole disputata a Buenos Aires
I campioni del mondo in carica dell'Argentina hanno vinto, senza convincere, il match amichevole contro la Mauritania disputato a Buenos Aires, in preparazione del Mondiale che si aprirà a giugno in Usa, Messico e Canada. Con Lionel Messi in panchina all'inizio, l'Albiceleste ha messo sotto assedio gli avversari, andando in vantaggio al 16' con l'attaccante del Chelsea Enzo Fernandez. Nico Paz ha raddoppiato al 32', primo gol del centrocampista del Como con la sua nazionale. Entrato nel secondo tempo, Messi è stato applaudito dalla Bombonera. In evidenza il portiere Emiliano Martinez che ha salvato il risultato più volte per i padroni di casa. I campioni del mondo hanno subito il gol del 2-1 in pieno recupero: rete siglata dal difensore Jordan Lefort.
In mancanza della Finalissima (partita tra il vincitore degli Europei e quello della Coppa America) che era in programma contro la Spagna ma è stata cancellata a causa della guerra in Medio Oriente, l'Argentina ha trovato in fretta soltanto la Mauritania e lo Zambia (prossimo avversario nella sfida in calendario martedì 31 marzo) per organizzare due amichevoli nella finestra di tempo concessa dalla federazione mondiale.