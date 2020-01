Mercato, la Fifa fa i conti: "Nel 2019 spesi 6,6 mld di euro"

La Fifa tira le somme del calciomercato 2019. Secondo quanto riporta il nuovo rapporto "Global Transfer Market Report", negli ultimi 12 mesi la spesa per i trasferimenti di calciatori nel settore maschile ha raggiunto un nuovo massimo di 7,35 miliardi di dollari (6,6 miliardi di euro), il 5,8% in più rispetto al 2018. Cifra raggiunta grazie a 18.042 operazioni internazionali che hanno coinvolto 15.463 giocatori di 178 nazionalità diverse. Un enorme via vai di calciatori che, numeri alla mano, per l'80% ha coinvolto però soltanto 100 club.