Mercato, Di Cesare obiettivo dell'Inter

Prima di tutto facciamo due conti. Di Cesare ha una clausola rescissoria fissata in quindici milioni di dollari, poco meno di 16 milioni di euro. Il Racing non è un club che naviga nell’oro, ha già fatto sapere che nessun giocatore è incedibile, è pronto a trattare per una cifra inferiore. La Roma ha fatto pervenire attraverso emissari un’offerta da 7 milioni di euro, ritenuta troppo bassa. Ma la più convinta tra le potenziali acquirenti è l’Inter, che proprio in questi giorni ha inviato in Argentina il vice direttore sportivo Dario Baccin, incaricato di dare l’imprimatur a questa possibile operazione. Dal punto di vista delle offerte, il club nerazzurro ha scelto la linea prudente, ben sapendo che spesso potrebbe avere un alleato preziosissimo in questa trattativa. Domenica 15 dicembre si tengono le elezioni per il presidente del club e uno dei candidati, con ottime possibilità, è Diego Milito, leader della lista Racing Sueña. I suoi avversari sono Cristian Devia, appoggiato dal presidente uscente Victor Blanco (lista Racing Gana y avanza) e Miguel Jimenez, che capeggia la lista Unidos por Racing. Ovviamente l’Inter tifa per l’amico Principe, che – come nel caso di Lautaro – potrebbe pilotare Di Cesare verso Milano. Il Racing Club otterrebbe comunque una notevole plusvalenza, perché il ragazzo è arrivato gratis dall’Argentinos Juniors.