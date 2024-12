Media GB: patron United pensa a Musk e Bezos soci per 'nuovo Old Trafford'

Sir Jim Ratcliffe, il nuovo proprietario del Manchester Utd, starebbe pensando di contattare i due magnati Elon Musk e Jeff Bezos per ottenere finanziamenti per il suo progetto di ristrutturare il mirico Old Trafford e creare una sorta di 'Wembley del Nord'. Lo scrive 'The Athletic', secondo cui l'Old Trafford è uno degli stadi più iconici al mondo eppure è in uno stato di decadimento e necessita di riparazioni e ristrutturazioni. Ma come sarà e come verrà finanziato rimane poco chiaro. La prospettiva di spianare il terreno, ricostruire segmenti e mantenerne altri come parte di un museo sono tutti concetti rilanciati. Tuttavia, la domanda più importante di tutte riguardava il modo in cui la ricostruzione sarebbe finanziata, con un progetto che probabilmente dovrebbe costare circa 2 miliardi di sterline, più del miliardo di sterline che il Tottenham ha pagato per la sua nuova casa a Londra. Secondo 'The Athletic', il patron di Ineos Ratcliffe pensa che uno dei due miliardari di fama mondiale potrebbe essere tentato dall'investire nello United uno dei club più famosi al mondo. The Athletic, tuttavia, scrive che "non è chiaro" se queste proposte abbiano mai ottenuto la necessaria attenzione da parte dal boss di Tesla e da quello di Amazon.