Media Francia, Marsiglia di De Zerbi in ritiro a Roma per gara con Brest

Il clima burrascoso che si è creato intorno all'Olympique Marsiglia ha costretto l'allenatore Roberto De Zerbi ad una decisione sorprendente. Secondo quanto rivela l'Equipe, una una cinquantina tra giocatori e staff dell'Om, hanno lasciato Marsiglia nel tardo pomeriggio di martedì per volare a Roma dove prepareranno la partita casalinga contro il Brest, in programma domenica, decisiva per la corsa alla Champions League. De Zerbi avrebbe comunicato la decisione del ritiro in Italia questa mattina, alla ripresa degli allenamenti con la squadra dopo due giorni di riposo concessi in seguiro alla vittoria contro il Montpellier (5-1, sabato). Nelle scorse settimane la stampa francese ha parlato anche di una sorta di ammutinamento dei giocatori nei confronti dell'allenatore italiano, che ha invece smentito tutto.