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Il gol è dello scozzese, ma gran parte del merito va all'olandese che prova a trasformare in applausi i fischi del Maradonadi Matteo Dotto
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NAPOLI
MILINKOVIC SAVIC 6.5 - Primo tempo da spettatore, compreso quando guarda la punizione di Mandragora stamparsi sulla traversa. Nella ripresa si oppone sempre a Mandragora. Sempre preciso con i piedi.
BEUKEMA 6 - Fa il compitino, se la cava con esperienza in una difesa che rischia poco o niente contro gli avanti granata.
RRAHMANI 6 - Copia e incolla di cui sopra.
RAFA MARIN 5 - L'anello debole del triangolo difensivo azzurro. Un suo erroraccio lancia Simeone il cui traversone semina il panico nell'area del Napoli (dal 57' OLIVERA 6 - Più propositivo dello spagnolo e più solido in difesa).
POLITANO 6.5 - La fascia da capitano lo galvanizza. Pronti via, dopo 9 minuti avrebbe l'occasione per il vantaggio ma il sinistro è devole e centrale. Con i suoi rientri sul mancino crea comunque spesso il panico nell'area granata (dall'82' FAVASULI SV).
ANGUISSA 6 - Partita di sacrificio, più di rottura che di costruzione. Ammonito per una dura entrata su Coco.
GILMOUR 6 - Regia compassata, con qualche sbavatura di troppo, prende un giallo per fermare Adams.
McTOMINAY 7 - Decisivo ancora una volta, come nei tempi belli dello scudetto. Rasoiata vincente che decide una partita che si stava facendo complicata.
SPINAZZOLA 6 - Non in una serata particolarmente ispirata. Belghali lo controlla bene, poco prima di uscire ruba palla a Coco e fa partire una delle azioni più pericolose del Napoli sull'asse KDB-McT (dal 57' LANG 7 - Fischiatissimo al suo ingresso in campo, i tifosi non gli hanno perdonato il gesto provocatorio nell'ultima sfida al Maradona. Ma il suo ingresso cambia la partita. Va vicino più volte al gol e lo propizia con un ruba-palla su Aboukhlal e poi con una splendida apertura d'esterno per McT. Nell'ultima azione Perri gli nega di piede la gioia personale).
VERGARA SV (dal 12' DE BRUYNE 5.5 - Un paio di bei duetti con McTominay ma ancora non all'altezza della sua qualità e della sua carriera).
HOJLUND 5.5 - L'impegno c'è, la mira è rivedibile. Non è ancora lo spietato bomber che si conosce e di cui Allegri ha urgente bisogno (dall'82' GIOVANE SV).
Allenatore ALLEGRI 6.5 - Il suo Napoli produce tanto ma conclude poco. Azzecca la mossa Lang. Dopo il gol di McTominay squadra un po' troppo schiacciata. Ma i tre punti erano fondamentali e i tre punti sono arrivati.
TORINO
PERRI 6 - Tante parate, presa rivedibile. Ferma quasi tutti gli assalti azzurri, spesso però con respinte corte rischiosissime. Fulminato dal destro di McTominay.
COCO 5 - Tanti errori, specialmente nella ripresa dopo un primo tempo tutto sommato dignitoso.
ISMAJLI 7 - Partita di grandissimo spessore difensivo. Chiusure puntuali, duelli quasi sempre vinti con Hojlund. Esce per un guaio muscolare (dal 71' COMERT SV).
COMUZZO 6.5 - Una grande chiusura su Anguissa nel primo tempo, prestazione solida anche nella ripresa.
BELGHALI 6.5 - Contiene bene Spinazzola e spinge con discreto profitto. Tradito da una fitta a un muscolo esce anzitempo (dal 39' ABOUKHLAL 5 - Non male, in verità. Ma brucia quella palla persa sull'attacco di Lang che porta al gol di McTominay).
BRAGANçA 5.5 - Aiuto-regista di Mandragora, il mancino portoghese va al piccolissimo trotto e incide poco (dal 46' VLASIC 6 - Prova a farsi vedere in avanti, ci riesce solo a sprazzi).
MANDRAGORA 6.5 - Sua la splendida traversa che a fine primo tempo fa tremare il Maradona. Nella ripresa sgancia su punizione un siluro mancino da una trentina di metri che non sorprende il vecchio amico Milinkovic Savic.
GINEITIS 6 - Fa legna a centrocampo, qualche spunto discreto e qualche pausa. Nel complesso porta a casa la ghirba (dal 67' CASADEI 5.5 - Ci si aspetta sempre di più: la sua qualità rimane spesso nelle intenzioni).
CACCIAMANI 6.5 - Prova di grande personalità. Parte a razzo nel primo tempo, cala un po' nella ripresa ma finisce poi in crescendo.
ADAMS 6 - Zero tiri in porta ma tanto lavoro sporco in appoggio al centrocampo.
SIMEONE 6.5 - Lotta su ogni pallone, guadagna tanti falli e imposta in apertura di ripresa l'azione granata più pericolosa (traversa di Mandragora a parte). Amatissimo ex, esce tra gli applausi (dal 71' ZAPATA SV).
Allenatore ABATE 6.5 - Terza sconfitta nella ultima quattro partite. Eppure non è un brutto Toro quello visto al Maradona. Tiene il punto per più di 70 minuti con encomiabile personalità.