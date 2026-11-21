SPINAZZOLA 6 - Non in una serata particolarmente ispirata. Belghali lo controlla bene, poco prima di uscire ruba palla a Coco e fa partire una delle azioni più pericolose del Napoli sull'asse KDB-McT (dal 57' LANG 7 - Fischiatissimo al suo ingresso in campo, i tifosi non gli hanno perdonato il gesto provocatorio nell'ultima sfida al Maradona. Ma il suo ingresso cambia la partita. Va vicino più volte al gol e lo propizia con un ruba-palla su Aboukhlal e poi con una splendida apertura d'esterno per McT. Nell'ultima azione Perri gli nega di piede la gioia personale).