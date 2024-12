Mbappé: "Mi sarebbe piaciuto giocare con Cristiano Ronaldo, ma ora la vedo dura"

Kylian Mbappé non ha mai nascosto di apprezzare particolarmente Cristiano Ronaldo e, da bambino, di aver considerato il portoghese come il suo idolo. Il calciatore del Real Madrid è tuttavia consapevole che sarà alquanto complicato pensare di poter giocare al fianco di CR7 come riportato in un'intervista a BeIN Sports: "Certo che mi sarebbe piaciuto giocare con Cristiano Ronaldo, è sempre bello giocare con calciatori eccezionali, come lui o come Messi. Quando parliamo di Cristiano, si parla sempre pure di Messi. Ma sono contento perché ho giocato con tanti grandi giocatori: Neymar, Pogba, Griezmann, Benzema... - ha spiegato Mbappé -. Penso che sarebbe stato bello giocare con lui, ma ora sarà difficile. Ho giocato contro di lui diverse volte, è una leggenda di questo sport. Ho un ottimo rapporto con Messi. Non avrei mai pensato di giocare con lui. È unico come CR7 e penso che a volte abbiamo banalizzato quello che hanno fatto. Sono leggende dello sport"