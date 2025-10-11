Mbappè infortunato, Real Madrid in allarme verso Juve e Clasico

Reduce da un infortunio alla stessa articolazione con il Real Madrid, il capitano dei Bleus ha subito due colpi nel corso del match, dopo aver aperto le marcature nel primo tempo, ed è stato costretto a uscire. L'attaccante salterà la trasferta in Islanda di lunedì prossimo ed è già rientrato a Madrid, dove sperano di recuperarlo prima della ripresa del campionato (il 19 contro il Getafe e il 26 contro il Barcellona, in diretta su Mediaset) e della Champions League, che prevede il 22 ottobre una sfida nella capitale spagnola tra i blancos e la Juventus.