L'Argentina batte il Venezuela: Lautaro assistman, in campo anche Nico Paz

L'Argentina ha inaugurato il suo percorso di preparazione al Mondiale con una vittoria di misura in amichevole sul Venezuela. Nella notte italiana tra venerdì e sabato, la Selección del Ct Lionel Scaloni si è imposta 1-0 all'Hard Rock Stadium di Miami, grazie al gol di Lo Celso su assist di Lautaro Martínez.
Con le qualificazioni sudamericane già archiviate — l'Argentina aveva chiuso al primo posto senza difficoltà, mentre il Venezuela è rimasto fuori dopo essere stato superato all'ultima giornata dalla Bolivia — il test ha offerto indicazioni utili sullo stato di forma dei campioni del mondo. In campo dal primo minuto gli "italiani" Lautaro Martínez e Nico Paz.
Il capitano dell'Inter, schierato in coppia con Julián Álvarez, ha illuminato il gioco offensivo e servito l'assist vincente al 31', ma nel finale ha sciupato un paio di occasioni per arrotondare il punteggio, trovando sulla sua strada un attento Contreras. Ottima prova anche per Nico Paz, alla prima da titolare con la Selección: novanta minuti di personalità e qualità, impreziositi da un palo colpito con un destro dalla distanza. L'Argentina tornerà in campo nella notte tra martedì e mercoledì, sempre in amichevole, contro Porto Rico.