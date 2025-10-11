L'Argentina batte il Venezuela: Lautaro assistman, in campo anche Nico Paz

Il capitano dell'Inter, schierato in coppia con Julián Álvarez, ha illuminato il gioco offensivo e servito l'assist vincente al 31', ma nel finale ha sciupato un paio di occasioni per arrotondare il punteggio, trovando sulla sua strada un attento Contreras. Ottima prova anche per Nico Paz, alla prima da titolare con la Selección: novanta minuti di personalità e qualità, impreziositi da un palo colpito con un destro dalla distanza. L'Argentina tornerà in campo nella notte tra martedì e mercoledì, sempre in amichevole, contro Porto Rico.