Calcio

Totti: "Azzurri ci portino al Mondiale. Roma? Neanche Gasperini se lo aspettava"

11 Ott 2025 - 11:06

"Speriamo che sia un gruppo unito, con un grande mister che riesca a portarci al mondiale". È l'auspicio espresso d Francesco Totti da New York, dove partecipa all'EA7 World Legends Padel Tour a poche ore dalla sfida degli azzurri contro l'Estonia per le qualificazioni al torneo 2026. "Cosa presterei della Nazionale 2006 a quella di oggi? Tutto. Eravamo un gruppo speciale che aveva voglia di lottare per questa maglia, per questi colori. Aveva un grande allenatore e un unico obiettivo, portare l'Italia sul tetto del mondo". Il numero 10 ha anche parlato della sua Roma, prima in classifica: "Nessuno se lo aspettava, neanche Gian Piero Gasperini. Speriamo possano continuare su questi livelli - ha detto ancora Totti -. L'obiettivo è tornare in Champions, poi se a sette od otto partite della fine del campionato fosse ancora davanti l'obiettivo diventerebbe diverso. Che se ne parli, di scudetto, è normale se sei primo ma la difficoltà è rimanerci e spero che la Roma ci riesca". 

