The Athletic analizza lo sputo nel calcio, tra teorie fisiologiche e pareri di ex calciatori

Jordan Graham, ala del Leyton Orient ed ex di Wolverhampton e Birmingham City, propone alcune teorie. "Prima di tutto le persone sono il prodotto del loro ambiente - sostiene -. Vedi il calcio come una famiglia e le persone che idolatri lo fanno da sempre, poi all'improvviso giochi a calcio e lo fai. Dai e dai, diventa quasi una seconda natura". Questa spiegazione potrebbe aiutare a capire perché i calciatori sputano, mentre gli atleti di altri sport fisicamente impegnativi, come il tennis e l'atletica leggera, lo fanno raramente.