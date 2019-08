"Oggi avremmo voluto fare una partita migliore di quella che abbiamo fatto". È il commento di Walter Mazzarri, allenatore del Torino, dopo il pareggio in casa dello Shakhtyor nel ritorno del terzo turno preliminare di Europa League. "Ci siamo resi conto che l'avversario in realtà era molto più forte di quanto il risultato all'andata avesse fatto pensare. L'avevo fatto capire ai miei giocatori, che loro ci avrebbero creduto e avrebbero attaccato molto più del match dell'Olimpico", ha spiegato il tecnico granata. "Ai playoff dovremo dare il meglio di noi. Dato che giocheremo il primo match in casa, sarà importante non subire gol. Di sicuro dovremo fare meglio la fase difensiva rispetto a oggi",