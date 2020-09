Maxi Lopez attacca Wanda: "Per colpa sua ho due figli positivi al Covid"

LA QUERELLE

Scoppia l'ennesima polemica tra Maxi Lopez e Wanda Nara. L'attaccante argentino smentisce la ex moglie, rivelando la positività al Covid di due dei suoi figli, Benedicto e Constantino. "Sono indignato, questa donna è una incosciente. Ho due figli positivi per colpa sua! Le ho detto che non doveva andare a Ibiza, avvisandola che tutti quelli che tornavano da lì erano contagiati" l'attacco dell'ex marito.

Dopo la positività di Mauro Icardi, la moglie-agente aveva prontamente tranquillizzato tutti su Instagram. "Stiamo tutti bene. Il risultato del mio test è negativo (non ho il Covid), come quello dei bambini. La nostra condizione è buona". Parole smentite dall'ex marito che, interpellato dalla trasmissione argentina Los Angeles de la mañana, ha rivelato che Juan Icardi, il padre di Mauro, è risultato positivo al test così come Isabella, la figlia più piccola di Wanda e Icardi.

IL POST DI WANDA: "STIAMO TUTTI BENE"