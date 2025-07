Natacha Rey a Icardi: "Negavi anche con la China. Presto mostrerò il tuo mini pene”

"Ti ha bruciato, ti ha colpito, non gli entrano i proiettili. Ti rispondo presto. Amore mio. Tutto falso, hai fatto lo stesso con la China, negavi, presto mostreremo il tuo mini pene, le foto che mi hai mandato". Con un post sui propri canali social Natacha Rey, la modella uruguaiana che avrebbe avuto un flirt con Mauro Icardi, ha risposto così alle parole dell'attaccante del Galatasaray, che nei giorni scorsi aveva seccamente negato la loro relazione: "Smettete di inventare, smettete di mentire, smettete di cercare notorietà a mie spese o infangando la mia compagna, smettete di parlare a vanvera perché, come sempre e come sempre, ho le prove...! Pubblicherei lo screenshot, ma Instagram mi chiuderebbe l'account per aver pubblicato video di nudo. Vi mando un bacio, non giocate con me o vi metto alla gogna!!!".