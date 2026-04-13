Matteoli: "Inter non ha rivali, 9 punti non li recupera più nessuno"

"L'anno scorso è stata un po' gestita male. Essendo in corsa in tutte e tre le competizioni, hanno giocato sempre gli stessi. Quest'anno invece Chivu li ha fatti riposare nel momento decisivo. Uscire dalla Coppa è stata una botta, ma ora nove punti non li recupera più nessuno in campionato. L'Inter è una squadra forte, lo ha dimostrato anche ieri in una partita delicata, dove ha avuto difficoltà, ne è uscita con personalità. In questo campionato non ha rivali". Così Gianfranco Matteoli, doppio ex di Inter e Como, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sulla vittoria al Sinigaglia della squadra di Chivu, ora a +9 sul Napoli a sei giornate dalla fine. "Barella? Lo conosco da bambino, per 15 anni ho fatto il responsabile del settore giovanile del Cagliari, Barella è cresciuto con noi. Lo abbiamo portato fino alla Serie A. Era forte, nessuno poteva immaginare potesse diventare così importante per Inter e Nazionale. Non capisco come mai nella partita decisiva con la Bosnia è stato sostituito, stava giocando una buonissima partita. Quella sostituzione non l'ho proprio capita", ha aggiunto.