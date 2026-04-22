Milan, ti ricordi Flamini? Oggi vale 11 miliardi di euro

Mathieu Flamini, ex centrocampista francese che in carriera ha giocato anche con le maglie di Arsenal, Marsiglia e Milan, si è ritirato dal calcio giocato nel 2019 e da quel momento è diventato… ricchissimo. Dopo aver appesa gli scarpini al chiodo infatti l’ex centrocampista ha aperto la sua azienda GFBiochemicals, che in pochi anni è diventata un riferimento importante nel settore dell'industria biochimica tanto che oggi Forbes stima il patrimonio dell’ex rossonero in oltre 11 miliardi di euro: "Il calcio era il mio sogno d'infanzia, ma l'ambiente ha sempre avuto un ruolo centrale nella mia vita – ha spiegato Flamini in un'intervista rilasciata alla Harvard Business Review - Ho sviluppato una coscienza ecologica molto presto e, già durante la mia carriera agonistica, mi chiedevo come poter contribuire a trovare soluzioni contro il riscaldamento climatico e l'impatto dell'uomo sul pianeta e sulla salute. Quando sono arrivato al Milan a 24 anni ero uno dei più giovani; molti dei miei compagni avevano già altre attività fuori dal campo e questo mi ha spinto a interrogarmi presto sull'imprenditoria".