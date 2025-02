Materazzi: "Chivu bravo coi giovani: valorizzerà Man"

Marco Materazzi, ex difensore centrale dell'Inter e della nazionale, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della nuova avventura che il suo amico ed ex compagno Christian Chivu sta iniziando sulla panchina del Parma: "Avventura che ha voluto come non mai. Avrà tanti giovani da valorizzare. Penso a Bernabè, Bonny e tanti altri. Penso che l'abbiano scelto proprio per questo motivo: all'Inter ne ha lanciati tanti". Poi "Matrix" entra nel dettaglio delle caratteristiche da allenatore del romeno: "Ha uno stile offensivo. Nelle giovanili nerazzurre giocava 4-3-3, quindi immagino ne beneficeranno gli esterni. Il Parma ne ha di forti: mi viene in mente Man, suo connazionale"